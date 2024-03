Beccato a rubare in una villa | arrestato 48enne

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di lunedì 25 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoLa Polizia di Stato haun tarantino di 48 anni perché ritenuto presunto responsabile del reato di furto aggravato. Il personale della Squadra Volante, nel corso dei consueti servizi di controllo del territorio, transitando in viale Unità di Italia, ha scorto in una traversa un uomo mentre era intento a scavalcare il muro di cinta di una villetta portando con sé due grossi sacchi neri. Presumendo di aver colto sul fatto un ladro, i poliziotti gli hanno intimato di fermarsi ma l’uomo per tutta risposta ha abbandonato i due grossi bustoni e si è dato alla fuga nelle campagne circostanti. Gli agenti, scesi dall’auto di servizio, si sono messi al suo inseguimento, diventato esternamente difficoltoso per la folta vegetazione. Solo dopo alcuni minuti di ricerche il presunto ladro è stato scovato – nel suo estremo tentativo di ...