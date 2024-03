Beatrice Luzzi vince il Grande Fratello 2024 | percentuali televoto e sondaggi

Leggi tutta la notizia su spettacoloitaliano

(Di lunedì 25 marzo 2024)ilil? Dopo 197 giorni e 46 puntate, la finale del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini è pronta per essere trasmessa., attrice nota soprattutto per la soap Vivere, è una delle concorrenti più longeve del reality. La finale vedrà latra i primi posti.ha anche sorpreso i telespettatori e i suoi ex compagni di avventura con un gesto inaspettato prima della finale. La sua performance nel corso del reality show l’ha resa una delle candidate principali al titolo. Ecco il ...