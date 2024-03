Beatlestory “The Fabulous Tribute Show” il 6 aprile al Teatro Olimpico di Roma

(Di lunedì 25 marzo 2024)TheUNO STRAORDINARIOPER RIVIVERE LA MAGIA DEI FAB FOUR Celebrando il 60th anniversario dall’album “A Hard Day’s Night” 1964 – 2024 62024Inizio concerto: ore 20:30 I biglietti sono disponibili sul sito: Ticketone Il 62024 alle ore 20:30 aldiarriva lo spettacolo, uno straordinarioper rivivere la magia dei Beatles dal ’62 al ’70. Un grande omaggio alla band più influente della storia della musica rock e un’occasione per festeggiare i 60 anni di A Hard Day’s Night, uno dei più grandi album di tutti i tempi. Lo ...

Ecco “Beatlestory”, la storia dei Fab Four fa tappa al Teatro Mancinelli - Sabato 23 marzo alle 21 arriva a Orvieto lo show-tributo che fa rivivere la musica della famosa band di Liverpool tra il 1962 e il 1970 Fa tappa sabato 23 marzo, alle 21 al Teatro Mancinelli di Orviet ...orvieto24

Beatlestory, al Teatro Puccini di Firenze lo show per rivivere la magia dei Fab Four - È in arrivo a Firenze un grande omaggio ai Beatles e un’occasione per festeggiare i 60 anni dell’album capolavoro “A Hard Day’s Night”. Mercoledì 20 marzo il Teatro Puccini di Firenze apre le porte al ...055firenze

Beatlestory: celebrating the 60th anniversary of A hard day’s night - Mercoledì 3 aprile 2024 alle ore 21.00 va in scena al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano (via Larga 14) lo spettacolo Beatlestory: celebrating the 60th anniversary of A hard day’s night, scritto e ...mentelocale