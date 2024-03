Bce |  Panetta | Inflazione in rapido calo nell’area euro | possibile il taglio dei tassi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 25 marzo 2024) L’obiettivo ultimo della Banca centralepea “non può che essere riconquistare la stabilità dei prezzi senza inutili danni per l’economia reale”. E “come ho osservato in un intervento lo scorso febbraio,dell’l’è ine prosegue il suo avvicinamento all’obiettivo del 2 per cento, rendendoundei”. Lo ha affermato Fabio Panetta, governatore della Banca d’Italia nel suo intervento al convegno “L’insegnamento di Luigi Einaudi a 150 anni dalla nascita”, che si è svolto questa mattina nella Sala della Protomoteca del Campidoglio, a Roma. Come tutti i governatori di Banche centrali nazionali dell’area, Panetta siede nel Consiglio direttivo della Bce. E ...