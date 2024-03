Basta sottomissione In stazione a Londra compare il messaggio islamico

La sindaca “anti-moschee” di Monfalcone: “Integrazione non è sottomissione, attenti alle porte aperte” - Anna Maria Cisint, sotto scorta per le minacce di morte ricevute da estremisti islamici, ha raccontato la sua battaglia politica in un libro, ‘Ora Basta. Immigrazione, islamizzazione, ...lavocedellisola

"Il pensiero unico è pericoloso". Il monito del sindaco di Monfalcone sul pericolo di islamizzazione - A breve in libreria con il volume "Ora Basta - Immigrazione, islamizzazione, sottomissione", edito da Signs Publishing, il sindaco di Monfalcone lancia l'allarme sul rischio dei porti aperti ...ilgiornale

La comunità islamica di Monfalcone ottiene il permesso di pregare all'aperto - La sindaca di Monfalcone, Anna Maria Cisint, ha recentemente presentato il suo libro 'Ora Basta. Immigrazione, islamizzazione, sottomissione' durante il Festival letterario Geografie, organizzato dal ...informazione