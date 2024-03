Basket | Virtus Bologna | doppio colpo a Brescia Vittoria e testa della classifica per le V nere in Serie A

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 25 marzo 2024) Monday night di altissima importanza al PalaLeonessa diin questa 24a giornata: in palio il primo posto, ma in differenti versioni. Le Vnon solo battono la Germaniper 73-87, ma si issano inalla graduatoria diA agganciando i lombardi a quota 34, ma trovandosi davanti in virtù del 2-0 negli scontri diretti. Marco Belinelli e Achille Polonara brillano con 17 e 14 punti, nonché con 4/4 da tre, ma lain linea generale gioca la carta vincente del portare all’estremo l’uso del tiro da tre (36 conclusioni dall’arco, 24 da 2; 17/36 in un caso e 12/24 nell’altro). Per la Germani 14 di John Petrucelli e 13 di Jason Burnell. Si parte con l’immediata schiacciata di Dunston; segue la tripla di Pajola ed è ...