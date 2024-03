Basket | Serie A1 2023 2024 | la Virtus Bologna vince in casa di Brescia | è aggancio in vetta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 25 marzo 2024) La cronaca di Germani73-87 sfida valida come 24^ giornata dellaA1di. Al PalaLeonessa il big match va agli emiliani, che si riscattano dopo le sconfitte delle ultime settimane e agganciano proprioinalla classifica della regular season. Dopo il primo quarto favorevole ai padroni di, gli uomini di Luca Banchi allungano dai 17 punti in 13 minuti di un eterno Marco Belinelli che proprio oggi compie 38 anni. Doppia cifra anche per Polonara, Abass, Pajola e Lundberg, a dimostrazione di una prova collettiva molto solida da parte della. I 14 punti di Petruccelli e i 13 di Burnell non bastano aper evitare la ...