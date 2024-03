Basket | Serie A | Milano piega Napoli e riacciuffa Venezia Brindisi aggancia Pesaro

(Di lunedì 25 marzo 2024) Bologna, 24 marzo 2024 – In attesa del match di cartello tra la Germani Brescia prima della classe e la Virtus Segafredo Bologna, in programma domani sera alle ore 20, si è giocata gran parte della ventiquattresima giornata della regular season del campionato diA di, che ha riservato anche qualche sorpresa, come la caduta dell’Umana Reyerche, dopo aver battutouna settimana fa, è stata sconfitta 92-90 dalla Vanoli Cremona, la quale ha così interrotto una striscia negativa di tre sconfitte. Sul successo della formazione cremonese ci sono le firme di Davide Denegri, che ha portato a casa un bottino personale di 23 punti con un chirurgico 10/10 in lunetta (decisiva la sua freddezza a cronometro fermo nei secondi conclusivi), e del duo formato da Wayne McCullough e Trevor Lacey che hanno ...

