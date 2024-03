Basket | inaugurato il nuovo playground al carcere di Secondigliano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) Napoli, 25 marzo 2024 - Da oggi il Centro Penitenziario “Pasquale Mandato” diha uncampo di pallacanestro: l’inaugurazione del, ristrutturato dalla Federazione Italiana Pallacanestro con la partecipazione di “Fondazione Lottomatica” e la collaborazione dell’Associazione non profit “Seconda Chance”, si è svolta oggi a seguito di una conferenza stampa che si è tenuta all’interno del.Il progetto è stato avviato lo scorso autunno, ha visto l’inizio del cantiere a metà febbraio ed è stato portato a termine la scorsa settimana: un contributo tangibile e concreto di Responsabilità Sociale e realizzato a chilometri zero, grazie all’intervento di un’azienda di Napoli che in Campania si è già occupata della riqualificazione di diversi altri. La prima parte dei ...