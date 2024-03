Basket | in serie C inizia con una vittoria per il CUS Pisa la nuova gestione di Vincenzini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024), 25 marzo 2024 – Serviva una reazione da parte del gruppo, dopo una settimana di passione, con la sconfitta in casa contro l’ultima Fucecchio, il passo indietro fatto da coach Cristiano Forti nell’interesse della società, e la conduzione tecnica affidata al secondo Emiliano, e la reazione non si è fatta attendere. Contro Bottegone, sceso al PalaCus con l’intenzione di bissare il successo dell’andata e puntare alla salvezza diretta, gli universitari hanno sfoderato la grinta delle giornate migliori, dopo una partenza molto nervosa, come era ragionevole pensare, ed una ripresa che ha distrutto le resistenze avversarie, con unaeloquente per 68-49. Con i due punti, ottimi per il morale della squadra, ancora viva in vista dei play-off, il Cosmocare CUS si allontana dall’ultimo posto e si colloca in terzultima ...