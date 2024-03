Basket | in Divisione Regionale 2 | la IES Sport Pisa piega Capannori dopo un overtime

(Di lunedì 25 marzo 2024), 24 marzo 2024 – Meritata, sofferta vittoria per la IESnella nona giornata del campionato di2: gli uomini di Paolo Campani e Federico Marazzato hanno subito per metà gara la zona ed i lunghi della US Città di, hanno registrato la mira da fuori nel terzo periodo, per poi raggiungere e sorpassare gli avversari nel quarto, terminato in parità. Nell’difesa e lucidità hanno permesso a Bonasera e compagni di tenere sempre la testa conquistando un successo che allunga a tre la serie positivana. LA CRONACA – Sceso in campo con Tasca, Bonasera, Betti, Bonacci e Veneziani, il quintetto biancoceleste si trova davanti una US Città didisposta fin dall’inizio a zona da coach ...

