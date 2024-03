Basket | in Divisione Regionale 2 | il GMV crolla sul campo del fanalino di coda CEFA

(Di lunedì 25 marzo 2024) Pisa, 24 marzo 2024 – Pesante battuta di arresto per il GMV, che, con assenze importanti, prima tra tutti quella dello squalificato Davini, perde a Castelnuovo Garfagnana, suldeldi, dicendo forse addio alle residue speranze di accesso alla quaterna delle compagini destinate a proseguire nella corsa verso i play-off. I ragazzi di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli, fallosi e nervosi, sono rimasti in partita fino all’uscita di Badalassi; da quel momento in poi la gara ha virato nettamente dalla parte dei padroni di casa. LA CRONACA – Il match inizia in un sostanziale equilibrio, con molti errori difensivi da una parte e dall'altra, con i garfagnini che, con un pizzico di convinzione e di fortuna in più, escono alla distanza alla fine del primo quarto, concluso sul punteggio di 19-14 in proprio ...

Basket C e D. Scuola Basket cade in volata. Dodici di fila per la Despar 4 Torri

