Basket in Divisione Regionale 2 il CUS Pisa crolla con Piombino | i play-off si allontanano

(Di lunedì 25 marzo 2024), 25 marzo 2024 – Occasione fallita per il Cosmocare CUS, nel campionato di2, per agganciare la zona promozione: in casa contro il modesto, gli uomini di Leoncini, partiti bene, hanno ceduto alla distanza,ndo nel quarto conclusivo. LA CRONACA – Parte in quarta il Cosmocare CUSe, con 3 triple di Raimo e 4 canestri di Paradisi, si porta in vantaggio per 22-16, alla fine del primo periodo. Nel secondoinizia a prendere le misure in difesa agli universitari, ancora in grado di colpire con 3 bombe di Raimo ed una di Paradisi, ed il CUS riesce comunque a mantenere il vantaggio al riposo (40-34). Nella ripresa Il Cosmocare si spenge progressivamente, segna solo 10 punti nel terzo periodo, finendo ...

Settimana di sorrisi per le due squadre carraresi di Basket che militano Nella Divisione regionale 1. Entrambe tornano al successo (non accadeva dalla 11ª giornata di andata dello scorso 10 ... (sport.quotidiano)

Pisa , 21 marzo 2024 – Ultime cinque giornate della regular season nel raggruppamento C del campionato di Divisione Regionale 2, ex Promozione, con le Pisa ne CUS Pisa Cosmocare e GMV ancora in ... (sport.quotidiano)

Basket, in Divisione Regionale 2, la IES Sport Pisa piega Capannori dopo un overtime - Pisa, 24 marzo 2024 – Meritata, sofferta vittoria per la IES Sport Pisa nella nona giornata del campionato di Divisione Regionale 2: gli uomini di Paolo Campani e Federico Marazzato hanno subito per m ...msn

Basket C e D. Scuola Basket cade in volata. Dodici di fila per la Despar 4 Torri - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn

Albano Basket schianta in casa San Cesareo per 91 a 64, 4° posto nel mirino in Divisione Regionale 1 - ALBANO LAZIALE (Basket) - Gli albanensi disputano una prova impeccabile, all’insegna dell’ordine e del gioco di squadra ilmamilio.it - nota stampa Albano Basket è autore di una gara perfetta ...ilmamilio