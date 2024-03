Basket c poule salvezza Montecchio debutta con una sconfitta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) SANTARCANGELO 7368 ANGELS SANTARCANGELO: Bonfè, Mulazzani 6, Conti 17, Macaru, Benzi 15, Rivali 11, Bedetti 8, Mari 2, Sirri ne, Lombardi ne, Salttykov 12, Rossi 2. All. Serra. CLEVERTECH ARENA: Beltrami ne, Mursa 13, Ruggieri, Sinisi, Sieiro Perez 14, Di Noia 19, Guidi 3, Paterlini 3, Ramenghi, Vaccari 4, Germani 12, Bertoletti ne. All. Cavalieri. Arbitri: Neri di Forlì e Zanetti di Rimini. Parziali: 16-19, 38-37, 55-49. Debutto amaro per la Clevertech(0) nelladi Serie C. I bianco-blu giocano alla pari con gli Angels Santarcangelo (2), restando in partita fino a 3’ dal termine: è Sieiro, il migliore dei suoi insieme a Di Noia e Mursa, a firmare la parità a quota 61, prima che i romagnoli riescano ad avere la meglio nel finale grazie ad una ...