Basket - C» maschile | poule salvezza Il Bama Altopascio fa harakiri e ora rischia di finire di nuovo nei guai

(Di lunedì 25 marzo 2024)58 CMC 67: Falchi 3, Cannone 3, Nieri n.e., Bonfanti n.e., Bini Enabulele 14, Galligani, Torrigiani 12, Covino 6, Donati n.e., Barbarosa 8, Doveri 12. All.: Traversi. CMC CARRARA: Russo 4, Suriano 2, Sequani 19, Fiaschi 12, Mancini 2, Tedeschi 12, De Angeli 2, Cirillo 8, Pipolo 6, Torre n.e., Nannetti n.e., Sessa n.e.. All.: Bertieri. Arbitri: Mattiello di Buggiano e Fabbri di Campi Bisenzio. Note: parziali 12-17, 25-39, 39-49. PONTE BUGGIANESE - Roma-Lecce? In questo caso vi sono altre partite da giocare, ma il contraccolpo potrebbe essere simile a quella storica gara di calcio del 1986, con scudetto perso dai giallorossi. Ildecide di "suicidarsi", sportivamente parlando, perdendo contro una squadra che non ha più molto da chiedere, se non arrivare ...

Vittoria importante per Skywalkers che, al "Palatoscanini", batte Campi Bisenzio per 72-86. I biancorossi sono al secondo successo consecutivo e stanno cercando con tutte le loro forze di provare a ... (sport.quotidiano)

Matteo Lenci , giovane del Bcl, giocherà con la maglia della Virtus Segafredo Bologna la Euroleague Basket ball Adidas Next Generation Tournament. In ternini italici l’Eurolega o Coppa dei campioni ... (sport.quotidiano)

Si chiude il girone di andata nei play-off "Silver" di serie "B" interregionale, con Bcl che recupera Barsanti dopo la squalifica e affronta la lontana trasferta di Borgomanero, in provincia di ... (sport.quotidiano)

Basket femminile: in Serie A1 vittorie per Roma, Campobasso, Venezia e Ragusa - Si sono disputati oggi gli ultimi quattro match della ventiduesima giornata della Serie A1 di Basket femminile, il massimo campionato della palla a spicchi in rosa. Big match di giornata la sfida tra ...oasport

Basket: "B" maschile. Bcl alla prova del College - I biancorossi chiudono il girone d’andata dei play-off "Silver" a Borgomanero. Vincendo questa sera i lucchesi rimarrebbero al vertice. Il match alle 18.lanazione

Basket - Serie "C» maschile: poule salvezza. Bama vuol battere Carrara, Barbarosa in dubbio - Battere Carrara, pur con Barbarosa in dubbio e osservare i risultati degli altri. E’ il doppio impegno per il Bama Altopascio che, oggi, alle 18, al "Palapertini" di Ponte Buggianese (arbitri ...lanazione