Basilico | proprietà | benefici | usi e ricette

(Di lunedì 25 marzo 2024) Il, con il suo colore verde brillante, è forse la pianta aromatica per antonomasia della dieta Mediterranea e dell’Italia intera. Profumatissimo, saporito, inconfondibile, è in realtà originario dell’Asia. Ha trovato sul nostro suolo nazionale, terra fertile per crescere rigoglioso e oggi non manca mai nelle nostre cucine. Era noto già ai tempi dei greci e il suo nome stesso deriva da un termine ellenistico, basilikon, ovvero regale. In effetti, è tuttora il re della tavola. Ma le sue virtù sono molteplici e non si riducono solo all’ambito gastronomico, sono utilissime anche per la nostra salute. Scopriamole insieme. LedelIlè profumatissimo e aromatico grazie alle presenza di oli essenziali, in particolare il metileugenolo, l’eugenolo, il linalolo, l’eucalipto e il cineolo. È ...