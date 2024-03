Basilicata | Picierno | ' Meloni usa fondi coesione come manifesti elettorali'

(Di lunedì 25 marzo 2024) Roma, 25 mar. (Adnkronos) - "La Presidentearriva ine dissequestra iFSCfossero, per poi fuggire di nuovo a Roma. Pronta a sparire fino alla prossima campagna elettorale. Questo Governo si ricorda delle regioni del Sud soltanto quando c'è il voto. Gli elettori però non dimenticano e sanno riconoscere la volgare propaganda". Così Pinadel Pd, vicepresidente del Parlamento Ue, su twitter.

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "In Basilicata c'è una personalità molto autorevole e si chiama Angelo Chiorazzo che ha messo a disposizione, in maniera del tutto generosa, impegno e competenza. Anche ... (liberoquotidiano)

Basket: La Russa, ‘congratulazioni a Nazionale con sindrome down, campione mondo a Trisome Games’ - Roma, 25 mar. (Adnkronos) – “Congratulazioni alla Nazionale italiana di basket con sindrome di Down che si è laureata campione del mondo ai Trisome Games di Antalya, battendo i padroni di casa della T ...ilsannioquotidiano

Elezioni, Picierno: «In Basilicata sono stati fatti troppi errori le primarie potevano essere la soluzione» - «Quando accaduto in Basilicata si poteva evitare. Anche con le primarie che rimangono uno strumento valido», spiega Pina Picierno, eurodeptata dem e vicepresidente del ...ilmattino