Baseball a Los Angeles 2028 | a Grosseto parte il progetto Club Italia LA28 | 23 convocati per il raduno

(Di lunedì 25 marzo 2024) Nell’ottobre scorso la 141a Sessione del Comitato Internazionale Olimpico ha ratificato l’ingresso di cinque sport proposti dal Comitato Organizzatore nel programma di Los. Oltre a cricket, flag football, lacrosse e squash, nell’elenco spiccano anchee softball. E in vista della rassegna più prestigiosa, l’vuole farsi trovare pronta. Partirà così dal ‘Roberto Iannella’ diil programmae sarà l’impianto toscano ad ospitare ildel primo nucleo di giovani e giovanissimi atleti sui quali lo staff azzurro punta in prospettiva qualificazione per i Giochi Olimpici di Los. I lavori inizieranno con i test medici nel pomeriggio del 2 e ...