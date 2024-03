Bartoccini | ko a Mondovì Turnover e guardia bassa

(Di lunedì 25 marzo 2024) LPM BAMPERUGIA 0 (25-12, 25-22, 25-13): Decortes 13, Riparbelli 11, Lux 9, Grigolo 8, Farina 7, Allasia 3, Tellone (L), Marengo 2, Coulibaly 1, Lapini. N.E. – Manig, Pizzolato. All. Claudio Basso. PERUGIA: Viscioni 7, Montano 3, Traballi 2, Cogliandro 1, Atamah 1, Ricci 1, Sirressi (L1), Bartolini 6, Messaggi 4, Braida 3, Kosareva 3, Lillacci (L2). All. Andrea Giovi. Arbitri: Barbara Manzoni (LC) ed Antonio Testa (RM). LPM BAM (b.s. 9, v. 3, muri 8, errori 7).(b.s. 8, v. 2, muri 9, errori 13). PERUGIA - Cade rovinosamente nell’ultima trasferta del campionato di serie A2 femminile laFortinfissi Perugia. Le magliette nere sono entrate in campo senza mordente e hanno rimediato una batosta pesante, benché ininfluente per la classifica. ...

