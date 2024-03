Barone | camera ardente e funerale a Brooklyn Attesi anche Bonaventura e Gravina

(Di lunedì 25 marzo 2024) Firenze, 25 marzo 2024 - La salma di Joeè giunta alle tappe finali di un percorso funebre lungo una settimana. Dopo le celebrazioni di Firenze, con laal Viola Park, e quelle di Pozzallo, il compianto direttore generale della Fiorentina è giunto nella notte italiana a New York, più precisamente nel quartiere didove risiedeva con i suoi cari prima di trasferirsi a Firenze. Con lui ha viaggiato su un charter tutta la famiglia, compresa la moglie Camilla e i quattro figli. Adesso, come detto, le ultime tappe del percorso funebre che si concluderanno con ilsolenne (finora c'è stata solo una messa in suffragio in Sicilia) nella giornata di martedì. Questa sera alle 19 italiane (le 14 in America) aprirà l'ultimaper ...

Il feretro di Joe Barone , il direttore generale della Fiorentina morto martedì scorso, ha lascia to all’alba Firenze per la Sicilia : sarà portato a Pozzallo (Ragusa), paese d’origine del dirigente ... (sportface)

Pozzallo (Ragusa), 22 marzo 2024 – Un tributo a Joe Barone della sua Pozzallo . Il feretro del direttore generale della Fiorentina morto per un malore in hotel avvenuto domenica 17 marzo è in Sicilia, ... (quotidiano)

Pozzallo (Ragusa), 22 marzo 2024 – E’ il giorno del l’ultimo saluto a Pozzallo . Il feretro di Joe Barone , direttore generale della Fiorentina morto per un malore, è in Sicilia per la camera ardente ... (quotidiano)

