Bari è la città con il miglior clima d’Italia Maglia nera al Veneto con Belluno e Rovigo

(Di lunedì 25 marzo 2024) Roma, 25 marzo 2024 – Ilè a, il peggiore ae l’asse del Po in pianura padana. Con otto ore e mezza di sole al giorno, il capoluogo pugliese è al primo posto della classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita degli italiani in base all’andamento meteorologico dell’ultimo decennio. Su 107 capoluoghi di provincia monitorati – in base ai dati relativi al decennio 2013-2023 forniti da 3bmeteo sulle giornate di sole, pioggia, umidità e comforttico – nella Top10 solo tra il Cento e il Sud della penisola, quasi tutte vicine al mare. Unica eccezione è laligure di Imperia, che si piazza al secondo posto per il suomoderato nonostante si trovi nella zona Nord-Occidentale del Paese. in fondo alla ...