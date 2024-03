Barella si conferma centro nevralgico dell’Italia contro l’Ecuador

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 25 marzo 2024) Nicolòdisputa Italia-Ecuador con la fascia di capitano al braccio, prima volta in azzurro. E al termine della gara è il migliore in campo, non solo per il gol dello 0-2. LEADER ASSOLUTO – Nicolòaveva fatto valere il suo status nella Nazionalegià giovedìil Venezuela. E non è quindi un caso che, nell’amichevole che chiude la tournée statunitense degli azzurri, il numero 23 dell’Inter parta dal primo minuto. Per di più con la fascia di capitano al braccio. Are non tanto la sua anzianità di servizio in azzurro. Quanto la sua importanza intangibile in questo gruppo. Cosa cheriesce poi a riflettere anche in campo.DEL GIOCO – Escludendo l’intero pacchetto ...