Barella | dall’Italia certezze per lo sprint finale dell’Inter

(Di lunedì 25 marzo 2024) Dall’ultima amichevole dell’Italia arrivano ulterioriall’Inter per lo. In particolare per quanto riguarda lo stato di forma di Nicolò– Nicolòè carico e pronto per loin campionato, prima di involarsi verso l’Europeo con l’Italia. Esul suo stato di forma arrivano proprio dall’amichevole della nazionale contro l’Ecuador, dove il centrocampista nerazzurro ha disputato 90 minuti (più recupero) con la fascia di capitano al braccio e il gol del raddoppio, proprio poco prima del triplice fischio.torna quindi a disposizioneal massimo della forma, fisica e mentale. ...