Barca affondata con 007 a bordo dopo attività di intelligence 

(Di lunedì 25 marzo 2024) AGI - Gli agenti italiani e israeliani adella 'Goodurià, lanel lago Maggiore il 23 maggio del 2023, stavano partecipando a una gita di "commiato"aver preso parte a un'operazione comune di intelligence. "Nulla di operativo ma il momento finale" dellesvolte nei giorni precedenti. Di questo sono persuase anche fonti dell'indagine della Procura di Busto Arsizio che ribadiscono quanto scritto sulle targhe commemorative di Tiziana Barnobi e Claudio Alonzi in occasione della Giornata della Memoria per ricordare i caduti dei servizi segreti italiani. "Perde la vita nel corso dello svolgimento di una delicataoperativa con Servizi Collegati Esteri" è scolpito nelle cinque righe di biografia degli 007. Uno scenario immaginato da tutti ma ...

