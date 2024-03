Baby calciatore estrae una pistola finta | momenti di panico nello spogliatoio

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 25 marzo 2024) Un altro episodio di follia nel mondo del calcio: un 15enne va alla partita con una unagiocattolo priva di tappo rosso e lanegli spogliatoi al fischio finale di una partita particolarmente accesa. E' quanto riferito dalla Gazzetta di Modena. La vicenda si è verificata all'interno del campo Botti di Modena per il campionato Csi, per la classe 2009 tra una squadra di Modena e una della provincia, dove giocava il 15enne. Il ragazzo è stato estromesso dalla squadra immediatamente dopo l'accaduto. La ricostruzione Secondo quanto ricostruito, una volta che le squadre sono rientrate negli spogliatoi, e mentre era ancora in corso un'accesa discussione, il 15enne ha estratto l'arma dal borsone.