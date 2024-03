Avverte il medico che vuole suicidarsi; 31enne pontino salvato dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 25 marzo 2024) Pubblicato il 25 Marzo, 2024 E’ un ragazzo di 31 anni la persona che ha avvisato via sms, il propriodell’intenzione di farla finita. Per sua fortuna il sanitario non ha perso tempo allertando le forze dell’ordine che si sono subito messe all’opera riuscendo a salvarlo. L’episodio è avvenuto a Sermoneta; i militari si sono precipitati a casa della persona e, con l’aiuto dei Vigili del Fuoco, sono riusciti ad introdursi in casa; il corpo delgiaceva a terra. Aveva perso i sensi dopo aver ingerito diverse pastiglie di psicofarmaci. Soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale di Latina in codice rosso, non sarebbe in pericolo di vita. NB: foto di archivio