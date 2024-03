Automotive | Appendino M5S | ' lotta lavoratori Delgrosso esempio per tutti | grazie'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) Roma, 25 mar. - (Adnkronos) - "108 dipendenti dellasono in un limbo inaccettabile: non riceveranno né lo stipendio né gli ammortizzatori sociali finché il curatore fallimentare non avrà esaminato la situazione dell'azienda. Hanno dato l'anima per 10, 20, 30 anni per lache prima ha maturato debiti nei loro confronti poi li ha messi alla porta, togliendo a loro e alle loro famiglie la dignità della propria indipendenza. Li ho ringraziati perché lache stanno portando avanti è unper tante persone nella stessa situazione in tutta Italia". Così la deputata e vicepresidente del M5S Chiara. "E mentre il governo non investe sul lavoro, non fa politiche industriali e toglie strumenti di protezione sociale, gli italiani in povertà aumentano, soprattutto al Nord. Nel ...