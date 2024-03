Auto elettriche | in Italia rischiamo di rimanere indietro in modo irrimediabile

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) Vi ricordate di quando Berlusconi diceva che avrebbe creato “un milione di posti di lavoro”? Era un’esagerazione, ovviamente, ma come slogan politico era molto efficace. Oggi, nel dibattito sulleviene fuori uno slogan simile, ma al contrario. Con le, si dice, perderemo migliaia, forse milioni, di posti di lavoro. Anche questo è uno slogan politico che ha poco a che vedere con la realtà, ma che può avere una certa efficacia. In effetti, i motori dei veicoli elettrici sono molto più semplici di quelli dei veicoli termici, durano più a lungo e si guastano molto meno. Quindi, potrebbero arrivare tempi duri per il meccanico all’angolo; quello con la chiave inglese in tasca e che somiglia un po’ al Cipputi. In pratica, ovviamente, non è questo il problema. Lemobili ...