Auto conto un muro | Luigi Chetta muore a 29 anni

(Di lunedì 25 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoTragedia nella notte tra sabato e domenica a Torricella, in provincia di Taranto. Un ragazzo di 29, è morto a seguito di un terribile incidente stradale sulla strada provinciale che collega il piccolo comune a Sava. L’sulla quale il giovane viaggiava, per cause ancora da accertare, è finita contro undi tufi e il ragazzo è morto sul colpo. A dare l’allarme sono stati alcunimobilisti. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per il giovane però non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche Vigili del fuoco e Carabinieri per i rilievi.L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano.

Kate Middleton è stata fotografata insieme al marito William mentre era in auto , intenta a lasciare Windsor. La principessa sembra fosse diretta ad un appuntamento privato, ma questo scatto non ... (fanpage)

La fuga da via Tisia, chiudono negozi, altri pronti a farlo, “saltati i posti Auto” - Due negozi chiusi tra via Pitia e via Tisia, il titolare di un’altra attività commerciale tra via Tisia e largo Dicone pronto a farlo, professionisti che consultano le agenzie immobiliari […] ...blogsicilia

Rubati Rolex e contante: il furto a Fiumicino, vittima un produttore cinematografico - Furto a Fiumicino, la vittima è un produttore cinematografico. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri. Secondo il racconto della vittima, mentre si trovava a cena in un ristorante situato in via d ...terzobinario

Produttore americano derubato a Fiumicino, portati via Rolex e contanti per 40mila euro: aveva lasciato tutto nell'Auto - L'Auto parcheggiata, la cena, il furto e la denuncia. Chris Nami Maleki, produttore americano di 46 anni, è stato derubato nella tarda serata di ieri - 24 marzo - a ...ilmessaggero