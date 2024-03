Auto colpita da uno pneumatico decolla e si ribalta | nessun ferito grave Il video è virale

Grave sinistro durante rally, Auto sbanda e colpisce il pubblico: 4 deceduti - Durante l'11esima edizione del Rally Esztergom-Nyerges in Ungheria, un grave sinistro ha causato il decesso di quattro persone e il coinvolgimento di altre otto, tra cui un bambino in gravi condizioni ...news.fidelityhouse.eu

Auto danneggiate nel centro storico di Palermo - Auto danneggiate in centro a Palermo. In via Fiume sono stati mandati in frantumi i vetri di una Jeep. Ancora un nuovo atto vandalico che costerà centinaia di euro al titolare del veicolo. (ANSA) ...ansa