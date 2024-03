Autismo | Iacopo Melio | Fondamentale la risoluzione delle criticità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 25 marzo 2024) Empoli, 25 marzo 2024 – "Con l'abrogazione della delibera della Giunta Toscana 493/2001, sostituita dalla 1481/2023 che disciplina la possibilità di rimborsare tipologie assistenziali non previste dal Sistema Sanitario Nazionale, condivido le preoccupazionifamiglie con figli nello spettro dell'circa il possibile mancato rimborso della terapia Aba". Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale(Pd). "Appena mi è stato possibile, dopo i miei ultimi problemi di salute, ho interpellato l'assessore Bezzini che mi ha riferito di una situazione molto complessa nazionalmente e frammentata, anche tra le varie Asl, e mi ha informato di un lavoro in corso per armonizzare la situazione e superare le- spiega-. Per questo ho chiesto un impegno ...