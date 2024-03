Audero rivede la porta ma cambia difesa | le ‘sue’ 4 Inter diverse

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 25 marzo 2024)scalda i guantoni in attesa che si sappia di più sul rientro del collega Sommer post-infortunio ma già si può analizzare la sua situazione in maglia. Contro l’Empoli si preannuncia un’altraalternativa e non quella tipo. Non una novità per il dodicesimo… TRE PRESENZE – La prima stagione di Emilall’può anche essere l’ultima. A fine stagione non scatterà l’obbligo di riscatto dalla Sampdoria né è certa la trattativa per rinegoziare il prestito. L’guarda già altrove per il ruolo di dodicesimo, soprattutto in caso di operazione onerosa. E finora il classe ’97 italo-indonesiano non sta avendo picchi clamorosi. Ciò è dovuto al ruolo “intoccabile” del numero 1 Yann Sommer, finora rimasto fuori solo in tre occasioni. Contro l’Empoli sarà la quarta? Tutto ...