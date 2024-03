Attento Sinner! O’Connell ha già dato un dispiacere all’azzurro in passato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 25 marzo 2024) Una vecchia conoscenza sul cammino di Jannik. L’altoatesino (n.3 del mondo) dovrà affrontare l’australiano Christopher(n.66 del mondo), uscito vittorioso dalla sfida del terzo turno contro l’americano Martin Damm (n.204 ATP) per 7-6 (5) 7-6 (5). Una partita da non sottovalutare, considerato anche il momento.sta facendo un po’ più di fatica rispetto a quanto si era visto nel corso degli Australian Open e il suo status inoltre stimola non poco gli avversari ad andare oltre i propri limiti. È un po’ quanto accaduto nel terzo round contro l’olandese Tallon Griekspoor. Una partita che l’azzurro ha saputo far propria in rimonta, con il punteggio di 5-7 7-5 6-1. Controsarà necessario un approccio più aggressivo e intenso di quello contro Griekspoor, proprio per non dare fiducia ...