Attentato terroristico in Russia | allerta anche a Roma | il piano per la sicurezza

(Di lunedì 25 marzo 2024) Massimasugli obiettivi sensibili e religiosi, soprattutto legati all’Anno Santo. Allarme terrorismo a: sale l’a ridosso delle feste e dell’Anno santo – corrieredellacittà.com Sale l’terrorismonella Capitale, a ridosso delle festività pasquali ma soprattutto in concomitanza con le tensioni che stanno sfociando nel resto d’Europa. Il Viminale, per contenere eventuali rischi legati allanazionale, già da alcuni giorni sta varando delle misure eccezionali che aumenterebbero la sorveglianza acosì come al Vaticano. Rischio: Prefettura al lavoro per rafforzare i controlli Solo pochi giorni fa il prefetto Lamberto Giannini, in occasione del convegno “Aree urbane, ...

Il Cremlino non si sbilancia sui responsabili della strage di Mosca - Interrogato sulla possibilità di contatti fra Mosca e i paesi occidentali riguardo all'attacco terroristico, Peskov ha sottolineato che "non ci sono contatti con l'Occidente in questo momento". Da ...ansa

Attentato Mosca, critici Putin: «Pretesto per alzare il livello contro l'Ucraina»: ecco perché potrebbe essere stata un'operazione false flag - E se l'Attentato a Mosca fosse una false flag Cioè un pretesto per il Cremlino per alzare il livello della guerra in Ucraina Sì, sta circolando anche questa teoria e arriva ...ilmessaggero

Attentato a Mosca, il Viminale: nessun allarmismo - Al ministero dell'Interno la riunione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Pesanti bombardamenti su Kiev e altre città dell'Ucraina. L’aviazione polacca e quella degli alleati ...italiaoggi