Attentato Mosca | le uniche cose certe

(Di lunedì 25 marzo 2024) La cosa peggiore dell’di, dopo la morte di vittime innocenti, è la mancanza di innocenza di noi che assistiamo. Le domande di sempre – “chi è stato”, “a chi giova?’”- sono una continuazione delle guerre con altri mezzi, sia pure incruenti e comodi, ma tutti impietosi, a dimostrarci che le guerre non rendono peggiori solo quelli che le combattono, ma anche quelli che vi assistono. Ridotti a tifare per una pista o per l’altra, a dubitare di un interrogatorio o a sbandierarlo. I dati quasi certi sono pochi, finora: i terroristi sono tagichi; sono stati fermati – e maltrattati – a 125 chilometri dalla frontiera con l’Ucraina. Ci sono state almeno due rivendicazioni dell’Isis K, vale a dire lo Stato Islamico della provincia del Pakistan, dell’Iran e dell’Afghanistan, e tutte attraverso un canale abituale dell’ISIS, Amaq. Da quanto emerge ...