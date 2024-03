Le notizie di oggi sulla strage di Mosca e sulla guerra in Ucraina, in diretta . Massima allerta in Francia dopo l’ Attentato a Mosca . (corriere)

Borsa: l'Europa prosegue fiacca, salgono i titoli di Stato - L'Europa prosegue fiacca con i timori per le tensioni geopolitiche dopo l'Attentato a Mosca. Sotto i riflettori anche l'andamento della crescita globale mentre si attendono segnali dalle banche centra ...quotidiano

Attentato Mosca, critici Putin: «Pretesto per alzare il livello contro l'Ucraina»: ecco perché potrebbe essere stata un'operazione false flag - E se l'Attentato a Mosca fosse una false flag Cioè un pretesto per il Cremlino per alzare il livello della guerra in Ucraina Sì, sta circolando anche questa teoria e arriva ...ilmessaggero

Attentato a Mosca, il Viminale: nessun allarmismo - Al ministero dell'Interno la riunione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Pesanti bombardamenti su Kiev e altre città dell'Ucraina. L’aviazione polacca e quella degli alleati ...italiaoggi