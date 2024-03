Attentato in Russia | caso Decaro e regionali | gli aggiornamenti in diretta da Montecitorio VIDEO

Le notizie di oggi sulla strage di Mosca e sulla guerra in Ucraina, in diretta . Zelensky: «Nell’ultima settimana lanciati contro di noi 190 missili e 700 bombe russe» (corriere)

Il presidente dell’Associazione russa per le pubbliche relazioni Minchenko non molla l’osso e nonostante si stiano accertando le situazioni su quanto accaduto a Mosca insiste sulla pista dei ... (notizie)

Terrorismo, al Viminale riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza - E' in corso al ministero dell'Interno la riunione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocata dal ministro Matteo Piantedosi per ...lapresse

Lo Stato islamico e l’Attentato a Mosca - La Russia è obiettivo prioritario dello Stato islamico e di altri gruppi jihadisti. II commento del nostro direttore per Tg3Mondo, insieme ad altre analisi.lettera22

La preghiera del Papa per le vittime del «vile Attentato terroristico» di Mosca - Il Papa prega per le vittime del «vile Attentato terroristico» di Mosca. Al termine della celebrazione per la Domenica delle Palme, all’Angelus, Francesco ha espresso così il suo dolore per quanto acc ...chiesadimilano