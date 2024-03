Attentato di Mosca | il comitato di sicurezza convocato da Piantedosi | “Fari accesi su web | aeroporti e altri obiettivi sensibili”

Mosca , 25 marzo 2024 – Il Cremlino rifiuta di rilasciare commenti sulle possibili responsabilità dei terroristi dell’Isis nella strage del Crocus City Hall, affermando che le indagini sono in corso. ... (ilfaroonline)

I presunti terroristi dell'attacco di venerdì sera al Crocus City Hall si sono presentati in aula dopo l'arresto delle scorse ore. Come si vede nel filmato, uno di loro è entrato in aula ... (ilgiornaleditalia)