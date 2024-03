Attentato a Mosca | segni di torture sui 4 arrestati Il video | portati in tribunale | uno in sedia a rotelle

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024), 25 marzo 2024 – Dalerdzhon Mirzoyev, Saidakrami Rachabalizoda, Shamsidin Fariduni e Mukhammadsobir Faizov. Sono i nomi dei quattro uominidopo l’al Crocus City Hall dirivendicato da una frangia dell’Isis. Incriminati per la strage – 137 i morti – sono comparsi instamani davanti a giudici che hanno confermato i capi d’accusa e disposto la detenzione cautelare fino al 22 maggio. Neie nelle foto circolate oggi i quattro appaiono tumefatti in volto, con lividi, ematomi edi tagli. Uno è arrivato in, un altro ha una vistosa fasciatura ad un orecchio. Le immagini ufficiali sembrano confermare quanto diffuso ieri da canali Telegram filorussi che hanno pubblicato foto ...