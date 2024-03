Attentato a Mosca | per la prima volta Putin riconosce | “Commesso da islamisti radicali” Ma accusa ancora l’Ucraina

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 25 marzo 2024) Il presidente russo Vladimirha riconosciuto oggi per lache l’dello scorso fine settimana alla Crocus City Hall, alla periferia di, è statoda “”, pur confermando il sospetto (infondato) chesia in qualche modo coin. “Sappiamo che il crimine è statoper mano di alcuni, la cui ideologia è combattuta da secoli dallo stesso mondo islamico”, ha dettodurante un programma televisivo. “Questa atrocità potrebbe essere solo l’anello di congiunzione di tutta una serie di tentati attacchi da parte di coloro che sono in guerra con il nostro Paese dal ...