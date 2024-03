Attentato a Mosca | la ricostruzione e cosa sappiamo La targa bielorussa e i legami con Kiev | i buchi della versione di Putin

(Di lunedì 25 marzo 2024) Abdullo Buriev. Alcuni media indipendenti russi hanno indicato questa persona, che ha cittadinanza sia del Tagikistan siaFederazione, come la mente del massacro del Crocus City Hall. Nel corso...

Il tribunale Basmanny di mosca ha convalidato l’arresto di tutti e quattro gli imputati per l’ Attentato al Crocus City Hall: si tratta dei presunti terroristi dell’Isis Dalerdzhon Mirzoyev, ... (lanotiziagiornale)

Tajani “smentisce” Putin dopo l’Attentato a Mosca: ecco cosa succede in Italia - Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha commentato la strage di Mosca dando anche alcune novità sulla siuazione in Italia. Dopo l’Attentato a Mosca, in Europa e nel mondo sale l’allerta. Anche ...newsmondo

Perché l'Isis ha colpito la Mosca Claudio Bertolotti (ISPI): "Russia ha fornito supporto alla Siria" - Claudio Bertolotti (ISPI) sul perché ISIS ha colpito Mosca con un Attentato spettacolare. Guarda la notizia su LA7 ...la7

Attentato a Mosca, massiccia rappresaglia in Ucraina Le possibili reazioni del Cremlino secondo Dario Fabbri - Dal Lunedì alla Domenica non perdere le previsioni meteo di Paolo Sottocorona per sapere che tempo farà. Informazione. Cronaca; Economia; Esteri; Politica; Sport ...la7