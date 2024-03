Attacco Mosca | ultime news

(Di lunedì 25 marzo 2024) Tajani: "No prove ruolo ucraino ma Putin potrebbe sfruttarlo contro Kiev" Tutti e quattro i sospettati dell'disono stati messi in custodia cautelare fino al 22 maggio. Sono accusati di aver commesso un atto terroristico, afferma il tribunale Basmanny di, che secondo il codice penale russo è punibile fino all'ergastolo. Il presidente

presunti autori dell'attacco al Crocus City Hall di Mosca in custodia cautelare: accuse di terrorismo e segnalazioni di tortura Quattro individui sono stati posti in custodia cautelare per due ...

Attentato Mosca, la teoria della "false flag". I critici di Putin: «Pretesto come nel 1999 per la guerra in Cecenia» - Poco dopo l'Attacco, lo Stato Islamico (IS ... in corso dal febbraio 2022. «Le sparatorie a Mosca mi fanno pensare a due cose: l'assoluta mancanza di sicurezza per la gente comune, nonostante ...

Attentato a Mosca, il Viminale: nessun allarmismo, ma più controlli per Pasqua - Al ministero dell'Interno la riunione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Pesanti bombardamenti su Kiev e altre città dell'Ucraina. L'aviazione polacca e quella degli alleati ...

Allerta terrorismo, Viminale intensifica controlli per Pasqua - Roma, 25 mar. - (Adnkronos) - Riunione oggi al Viminale del comitato nazionale ordine e sicurezza pubblica, presieduto dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, convocato dopo l'Attacco terroristic ...