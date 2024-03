Attacco Mosca | i segni delle torture sugli arrestati Medvedev | “Uccideteli tutti”

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 25 marzo 2024) (Adnkronos) – Volti tumefatti, cicatrici, una guancia gonfia il doppio dell'altra, la benda su un orecchio mozzato e il corpo quasi esanime del più giovane portato in aula in sedia a rotelle, con un catetere e vestito con un camicione bianco da ospedale. Così sono comparsi in tribunale ai quattro accusati di terrorismo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.