Attacco Mosca | i segni delle torture sugli arrestati Medvedev | “Uccideteli tutti”

(Di lunedì 25 marzo 2024) (Adnkronos) – Volti tumefatti, cicatrici, una guancia gonfia il doppio dell'altra, la benda su un orecchio mozzato e il corpo quasi esanime del più giovane portato in aula in sedia a rotelle, con un catetere e vestito con un camicione bianco da ospedale. Così sono comparsi in tribunale ai quattro accusati di terrorismo