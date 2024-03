Attacco Mosca | convalidato l’arresto dei 4 sospetti terroristi Francia alza l’allerta attentati

(Di lunedì 25 marzo 2024) Il tribunale Basmanny dihal'arresto di Dalerdzhon Mirzoyev, Saidakrami Rachabalizodu, Shamsidin Fariduni e Muhammadsobir Fayzov. I quattro sono arrivati in aula con evidenti segni di tortura.

Pubblicato il 24 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Il Cremlino ha diffuso un Video in cui il Presidente russo Vladimir Putin , emozionato, rende omaggio alle vittime dell' Attacco al Crocus City Hall di ... (dayitalianews)

E’ bastata una manciata di secondi a riportare al massimo il pericolo di uno sconfinamento della guerra in territorio Nato . Nella lunga notte di bombardamenti russi sull'Ucraina - compresa Kiev e la ... (gazzettadelsud)

Il sedicente Stato Islamico avrebbe rivendica to, via Telegram, l’ attacco nella sala da concerti Crocus City Hall , a nordovest di Mosca, che ha provocato Decine di morti e oltre 100 feriti. Intanto ... (strumentipolitici)

Isis e l'attentato a Mosca, la strategia jihadista: diventare i protagonisti dei conflitti globali - ROMA «L'allarme per il rischio di attentati terroristici da parte di Daesh in Occidente non è mai cessato. Lo dimostrano i report annuali dell'intelligence. La ...ilmessaggero

Terrorismo, torna la paura in Francia: allarme al livello massimo, è 'emergenza attentati' - Dopo gli attacchi dell'Isis a Mosca la decisione del Consiglio di difesa e sicurezza. A luglio Parigi ospiterà le Olimpiadi ...adnkronos

Mosca, convalidati 4 arresti. Francia: allerta terrorismo al massimo - Roma, 25 mar. (askanews) – Il tribunale Basmanny di Mosca ha convalidato l’arresto di tutti e quattro gli imputati per l’attentato al Crocus City Hall: si tratta dei presunti terroristi dell’Isis Dale ...askanews