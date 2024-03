Attacco a Mosca | convalidato arresto quattro sospettati | rischiano l’ergastolo

(Di lunedì 25 marzo 2024) Disposti due mesi di custodia cautelare per gli imputati. Tre di loro si sono dichiarati colpevoli di tutte le accuse Tutti edell'alla sala da concerto di Crocus City disono stati messi in custodia cautelare fino al 22 maggio. Sono accusati di aver commesso un atto terroristico, afferma il

Il tribunale Basmanny di Mosca ha convalidato l'arresto di Dalerdzhon Mirzoyev, Saidakrami Rachabalizodu, Shamsidin Fariduni e Muhammadsobir Fayzov. I quattro sono arrivati in aula con evidenti ... (fanpage)

(Adnkronos) – Tutti e quattro i sospettati dell' Attacco alla sala da concerto di Crocus City di Mosca sono stati messi in custodia cautelare fino al 22 maggio. Sono accusati di aver commesso un atto ... (webmagazine24)

Pubblicato il 25 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Tutti e quattro i sospettati dell' Attacco alla sala da concerto di Crocus City di Mosca sono stati messi in custodia cautelare fino al 22 maggio. Sono ... (dayitalianews)

Il video del massacro, le confessioni, le torture: chi sono i terroristi di Mosca - Tra il cordoglio per la strage, le accuse incrociate e la propaganda in azione, la tensione resta altissima sul fronte russo-ucraino. Ieri un aereo da combattimento russo MiG-31 è stato fatto… Leggi ...informazione

La preghiera del Papa per le vittime di Mosca - Anche piazza San Pietro sarà blindata in occasione delle prossime festività. Nell'occasione della Domenica delle Palme il Papa ha invitato a pregare per ...libero

Attentato a Mosca: l’ISIS pubblica nuovi video della strage, alta tensione Russia-USA sull’Ucraina - I nuovi video dell'Attacco rivendicato dall'ISIS al teatro di Mosca, in Russia, e le smentite di Stati Uniti e Kiev alle accuse di Putin ...unita