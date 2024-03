Attacco a Mosca | convalidato arresto quattro sospettati | rischiano l’ergastolo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 25 marzo 2024) Pubblicato il 25 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Tutti edell'alla sala da concerto di Crocus City disono stati messi in custodia cautelare fino al 22 maggio. Sono accusati di aver commesso un atto terroristico, afferma il tribunale Basmanny di, che secondo il codice penale russo è punibile fino all'ergastolo. Tre degli imputati si sono dichiarati colpevoli di tutte le accuse, secondo l'agenzia di stampa statale Tass. Tutti eprovengono dal Tagikistan, ex repubblica sovietica, ed erano stati in Russia con visti temporanei o scaduti. L'di venerdì, il più grave della Russia negli ultimi due decenni, è stato rivendicato dallo Stato Islamico (Isis) ed è costato la vita ad almeno 137 persone mentre 182 sono rimaste ...