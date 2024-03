ATP Miami | O’Connell raggiunge Sinner negli ottavi di finale Medvedev avanza | Rune saluta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 25 marzo 2024) Signore e signori sono arrivati i verdetti sui qualificati aglididel Masters1000 dinella parte bassa del tabellone. In casa Italia hanno centrato l’obiettivo Jannike Matteo Arnaldi. L’altoatesino è stato costretto al successo in rimonta contro l’olandese Tallon Griekspoor, chiudendo i giochi sullo score di 5-7 7-5 6-1, mentre il ligure è stato autorevole contro il canadese Denis Shapovalov, a segno per 6-3 7-6 (7). Il pusterese troveràl’australiano Cris(n.66 del mondo), vittorioso contro lo statunitense Martin Damm (n.204 del ranking) per 7-6 (5) 7-6 (5). Arnaldi, invece, giocherà contro il ceco Tomas Machac (n.60 del ranking), che ha piegato l’eterno Andy Murray sullo score di 5-7 7-5 7-6 (5), con lo scozzese ...