ATP Miami | Arnaldi verso Machac | “Come gioco mi somiglia Mi sconfisse | ma avevo un virus”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 25 marzo 2024) Matteonon si ferma e supera Denis Shapovalov nei sedicesimi di finale del Masters 1000 di(Stati Uniti) e vola agli ottavi di finale. Il sogno italiano è di vedere un derby tutto azzurro nei quarti di finale contro Jannik Sinner, ma per il momento è meglio rimanere con i piedi per terra e pensare al presente. Quello che sta facendo proprio Matteo. Il tennista sanremese, infatti, analizza in questo modo il suo successo contro Shapovalov: “sto giocando? Penso di essere solido e di commettere pochi errori. Inoltre nei momenti decisivi riesco a sfruttare le occasioni che mi concedono gli avversari e non è poco“. A questo punto è in arrivo un match da prendere con le pinze, quello contro il ceco Tomáš Machá?: “Con lui ho un solo precedente ma non è un match che prendo ad esempio perché ...