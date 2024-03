Atletico Madrid | Koke rinnova per un altro anno

(Di lunedì 25 marzo 2024) L’ha trovato l’accordo conper il rinnovo: prolungamento di uncon netto taglio allo stipendio L’hato con. Il capitano dei Colchoneros prolunga il suo contratto fino al giugno del 2025 e, come riportato da Fabrizio Romano, con un netto taglio allo stipendio. Di seguito il comunicato del

Fabio Galante ha parlato a margine della presentazione della Junior TIM Cup e, ai cronisti presenti, è tornato sulla partita tra Inter e Atletico Madrid. Ma non solo PERCORSO – Questo il pensiero di ... (inter-news)

Alvaro Morata , attaccante dell'Atletico Madrid, a La Gazzetta dello Sport ha parlato della scorsa estate e del trasferimento mancato in... (calciomercato)

L' Atletico Madrid annuncia il rinnovo del contratto al proprio capitan o. Jorge Resurreccion Merodio, detto Koke , ha prolungato anche per... (calciomercato)

Materazzi cita la Juve: «Da interista non la amo molto…» - Marco Materazzi, parlando di Sanchez a La Tercera, cita anche la Juve. MATERAZZI – «Non lo criticherò mai per il rigore sbagliato contro l’Atletico Madrid, è stato importante per la Supercoppa che ...juventusnews24

Koke, la leggenda continua: ufficiale il rinnovo con l'Atletico Madrid - La storia leggendaria all' Atletico Madrid di Jorge Resurreccion Merodio, meglio conosciuto come Koke, prosegue. Il capitano degli spagnoli ha raggiunto un accordo per prolungare il suo contratto, che ...tuttosport

Atletico Madrid, koke rinnova fino al 2025 - La storia d'amore fra Koke e l'Atletico Madrid avrà un seguito. La squadra spagnola ha confermato sui propri social di aver trovato ...sportmediaset.mediaset